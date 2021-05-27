Премьер-министр Белоруссии призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение

Это решение позволит "частично компенсировать западную блокаду".

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение. Об этом он заявил на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске.

По словам Головченко, власти Белоруссии хотят предложить рассмотреть возможность восстановить авиасообщения между странами "с выходом на доковидный уровень". Под этим подразумевается увеличение количества рейсов по самым востребованным маршрутам и открытие таких новых направлений для местных авиакомпаний, как Сочи и Краснодар.

Также белорусский премьер отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка в странах улучшается, и это решение позволит "частично компенсировать западную блокаду".

Ранее Мишустин заявил о готовности расширить транспортное сообщение с Белоруссией.

Видео: YouTube / Россия 24