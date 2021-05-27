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Мишустин заявил о готовности расширить транспортное сообщение с Белоруссией

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По его словам, власти постепенно открывают воздушное и иное сообщение для граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности расширить транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом он рассказал на встрече с белорусским премьером Романом Головченко в рамках своего визита в Минск. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин отметил, что власти постепенно открывают воздушное и иное сообщение для граждан. Он также отметил, что их решения зависят от ситуации, связанной с пандемией коронавируса, но не с политикой.

Первое, что мы сделаем, - конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин анонсировал штрафы за незаконный сбор данных покупателей.

Видео: Telegram / Другой Беляков

Теги: михаил мишустин, премьер-министр белоруссии, премьер-министр россии, роман головченко, транспортное сообщение
Категории: Новости России, Лента новостей,

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