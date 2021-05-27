Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности расширить транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом он рассказал на встрече с белорусским премьером Романом Головченко в рамках своего визита в Минск. Его слова приводит ТАСС.
Мишустин отметил, что власти постепенно открывают воздушное и иное сообщение для граждан. Он также отметил, что их решения зависят от ситуации, связанной с пандемией коронавируса, но не с политикой.
Первое, что мы сделаем, - конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин анонсировал штрафы за незаконный сбор данных покупателей.
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