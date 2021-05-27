Мишустин анонсировал штрафы за незаконный сбор данных покупателей

Изменения по данной ситуации будут внесены в КоАП.

Глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал штрафы за незаконный сбор личных данных покупателей. Об этом руководитель кабинета министров сообщил на заседании 27 мая. Поправки будут внесены в действующее законодательство(КоАП).

По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам чиновника, очень часто в России людей принуждают указывать избыточную личную информацию при любых покупках, даже тех, когда по закону это делать необязательно. Он напомнил, что во время приобретения авиа- или железнодорожного билета потребуется указать ФИО, но во многих других случаях это просто не нужно. Мишустин также рассказал о том, что продавцы вынуждают клиентов предоставлять номера телефонов, адреса электронной почты и даже сведения о водительском удостоверении.

Сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе.

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