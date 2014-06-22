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Illumination выпустила трейлер короткометражки про злодея Вектора из "Гадкого я"

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Ее покажут перед сеансами нового проекта студии "Миграция".

Студия Illumination выпустила трейлер короткометражки про злодея Вектора из мультфильма "Гадкий я". Ее покажут перед сеансами нового проекта студии "Миграция".

Спин-офф выйдет под названием Mooned. В нем расскажут о судьбе Вектора, который после событий первой части "Гадкого я" пытается покинуть Луну и вернуться на Землю. К озвучке персонажа вернется Джейсон Сигел. Голос миньонов Пьер Коффан также вернется к своей роли.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / Illumination

Теги: illumination, вектор, гадкий я, короткометражка, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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