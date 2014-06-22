Illumination выпустила трейлер короткометражки про злодея Вектора из "Гадкого я"

Ее покажут перед сеансами нового проекта студии "Миграция".

Студия Illumination выпустила трейлер короткометражки про злодея Вектора из мультфильма "Гадкий я". Ее покажут перед сеансами нового проекта студии "Миграция".

Спин-офф выйдет под названием Mooned. В нем расскажут о судьбе Вектора, который после событий первой части "Гадкого я" пытается покинуть Луну и вернуться на Землю. К озвучке персонажа вернется Джейсон Сигел. Голос миньонов Пьер Коффан также вернется к своей роли.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / Illumination