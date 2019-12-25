Татьяна Голикова сообщила, что более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято в шести регионах страны. Об этом вице-премьер России рассказал на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница уточнила, что на территории государства развернуто более 274 тысяч мест для инфицированных больных. На данный момент 78,2% из общего фонда занято зараженными коронавирусом пациентами.
Голикова: ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется.
Фото: Piter.tv
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