По стране занято 78,2% койко-мест для инфекционных пациентов.

Татьяна Голикова сообщила, что более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято в шести регионах страны. Об этом вице-премьер России рассказал на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница уточнила, что на территории государства развернуто более 274 тысяч мест для инфицированных больных. На данный момент 78,2% из общего фонда занято зараженными коронавирусом пациентами.

Голикова: ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется.

Фото: Piter.tv