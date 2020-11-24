Прививку можно будет сделать добровольно.

Татьяна Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом вице-премьер РФ заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница объяснила, что гражданское население будет привито в 201 году. Вакцинация будет носить добровольный характер.

Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер Татьяна Голикова, вице-премьер России

Эксперт напомнила, что 18 ноября Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационные клинические исследования российской вакцины "ЭпиВакКорона". Параллельно с этим чиновники начали работу по вводу препарата в гражданский оборот.

Голикова: медики получили почти 116 млрд рублей выплат за борьбу с коронавирусом.

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova