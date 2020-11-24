Голикова: медики получили почти 116 млрд рублей выплат за борьбу с коронавирусом

Чиновница рассказала о сотрудниках Минздрава, работающих с коронавирусными пациентами.

Татьяна Голикова заявила о том, что медики получили почти 116 млрд рублей в качестве выплат за борьбу с коронавирусом. Об этом вице-премьер России рассказала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница рассказала, что помощь инфицированным пациентам по стране оказывают почти 520 тысяч работников сферы здравоохранения.

На сегодняшний день медицинскую помощь с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников, в том числе почти 147 тыс. врачей Татьяна Голикова, вице-премьер России

По данным чиновницы, больным с COVID-19 также помогают 301 тысяча сотрудников среднего медицинского персонала, 71 тысяча представителей младшего медицинского персонала, более 38 тысяч водителей автомобилей скорой помощи.

Голикова рассказала о производстве вакцины "Спутник V".

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova