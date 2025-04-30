В МИД РФ призвали украинские власти соблюдать права всех граждан страны, включая и русскоязычное население.

В Москве высказали мнение о том, что после завершения специальной военной операции на Украине властям будет необходимо бороться с русофобией киевского режима путем обеспечения правами людей различных национальностей. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что существует потребность возвращения из некой новой нормальности, которую украинскому народу местные власти в стране прививали десятилетиями. В МИД РФ уточнили, что покончить с русофобией на Украине помогут только "гарантированные права" для всех людей, которые населяют территорию.

Большинство населения, иронично говорю "большинства", потому что как вы определите, что является большинством, что меньшинством? Каким циркулем, какой линейкой, каким сантиметром вы можете измерить объемы диаспор, когда речь идет о русскоязычных, русских, украиноязычных, украинских людях? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала о "важном событии" в ходе первого визита в Доминикану.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik