Захарова рассказала о "важном событии" в ходе первого визита в Доминикану

В МИД РФ напомнили об открытии посольства в Республике.

В ходе первого рабочего визита российской делегации во главе с руководителем внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым в Доминиканскую Республику в среду, 30 апреля, состоится "важное событие". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь не просто идет о мероприятии, сопряженном с традиционным протоколом.

У нас там откроется полноценное посольство, что позволит запустить работу наших загранучреждений, теперь у нас есть дипмиссия, наши дипломаты присутствуют в Доминикане. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik