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Захарова об идее бить школьников за русскую речь
Сегодня, 7:04
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Захарова об идее бить школьников за русскую речь

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В МИД России напомнили о причинах необходимости денацификации Украины.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала дискриминационные призывы на Украине бить детей за использование русского языка. В собственном Telegram-канале чиновница объяснила слова местного неонациста, актера Богдана Бенюка, который ранее выступил со скандальным предложением по одобрению насилия в отношении несовершеннолетних за речь на родном языке. В МИД РФ указали на важность денацификации соседнего государства со столицей в Киеве. 

Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить... Гордость за свою страну "бутылкой по голове" не вобьешь, только выбить что-нибудь можно.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат призвала аудиторию представить, как такие слова мог бы сказать кто-то в Швейцарии.Мария Захарова добавила, что при этом европейская страна спонсирует подобную политику киевского режима.

Захарова: ГП РФ отменила реабилитацию 10 японских военных преступников.

Фото: МИД России

Теги: денацификация, дети, мария захарова, мид, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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