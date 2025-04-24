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ГП РФ отменила реабилитацию 10 японских военных преступников

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В МИД России напомнили о решении об иностранцах, совершивших злодеяния во времена Второй мировой войны.

Российская Генеральная прокуратура в декабре 2024 года и январе 2025 года отменила реабилитацию в отношении десяти японских военных преступников, совершивших злодеяния в годы Второй мировой войны. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что по результатам пересмотра судебных решений в кассационной и надзорной инстанциях было установлено, что указанные лица реабилитации не подлежат, а их вина была полностью доказана.

Процессуальные действия с целью наказания всех виновных продолжаются по сей день...  Указанные лица обвиняются в участии в диверсионной и шпионской деятельности, а также в совершении общеуголовных преступлений.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ видит положительный знак в сохранении памяти США о встрече на Эльбе.

Фото и видео: МИД России

Теги: военные преступления, вторая мировая война, генеральная прокуратура, мария захарова, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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