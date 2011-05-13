В МИД России напомнили о приглашении Белого дома российских представителей к участию в памятном мероприятии.

Москва видит положительный признак в действиях властей из Вашингтона по сохранению памяти о встрече американских и советских войск на Эльбе. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что 25 числа будет отмечаться 80-летие легендарной встречи, ставшей одним из важнейших символов разгрома нацистской Германии объединенными силами антигитлеровской коалиции. В МИД РФ положительно оценили стремление США восстановить добрые традиции.

Я уверяю вас, перечеркнуть подвиг советского воина-освободителя невозможно. Не забываем мы и о едином устремлении, которое роднило наших людей в те годы с американцами, о страшных лишениях, об огромных потерях мы помним и будем помнить всегда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что действующие чиновники из Белого дома согласовали посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище. Она напомнила, что байденовская идеология наоборот, только вводила в течение последних трех лет ничем не мотивированные запреты на подобные контакты и торжественные мероприятия для русских делегатов.

Захарова: Зеленский вводит полный контроль над местными властями.

Фото и видео: МИД России