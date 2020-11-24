Попова: Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о количестве ежедневно проводимых тестов на коронавирус.

Анна Попова считает, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница уточнила, что страна нарастила объем ежесуточного тестирования на наличие/отсутствие COVID-19 в 4-6 раз с апреля текущего года. Каждый день медики проводят около 600 тысяч тестов. Весной максимальный показатель достигал 100-150 тестов ежесуточно.

Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств.