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Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс
Сегодня, 14:42
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lesjasap

Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс

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Анна Попова передала комплекс во время своего визита в Ереван.

Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В пресс-службе отметили, что Анна Попова передала МЛК в рамках своего посещения в Ереван. Чиновница прибыла в страну совместно с межведомственной делегацией.

В ходе визита делегации РФ в Республику Армения руководитель Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий

заявление Роспотребнадзора

На данный момент Армения пользуется тремя мобильными лабораториями, а также тремя мобильными клиниками. Все объекты коллегам передал Роспотребнадзор по программе внедрения медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ и СПИД.

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Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, армения, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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