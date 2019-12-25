Анна Попова передала комплекс во время своего визита в Ереван.

Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В пресс-службе отметили, что Анна Попова передала МЛК в рамках своего посещения в Ереван. Чиновница прибыла в страну совместно с межведомственной делегацией.

В ходе визита делегации РФ в Республику Армения руководитель Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий заявление Роспотребнадзора

На данный момент Армения пользуется тремя мобильными лабораториями, а также тремя мобильными клиниками. Все объекты коллегам передал Роспотребнадзор по программе внедрения медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ и СПИД.

Захарова: Лавров провел встречу с Пашиняном.

Фото: Kremlin.ru