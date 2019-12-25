Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. При этом, по её словам, ни в одном регионе не наблюдается взрывного роста заболеваемости новой инфекцией.
Ситуация, безусловно, напряжённая.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она подчеркнула, что ухудшение ситуации и увеличение количества случаев инфицирования очевидно.
Ранее Анна Попова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. По данным чиновницы, особо напряженная эпидемиологическая обстановка складывается в Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также Крыму и Ставрополье. Степень распространения в данных субъектах РФ коронавируса Попова назвала "достаточной высокой".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все