Ни в одном регионе не наблюдается взрывного роста заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. При этом, по её словам, ни в одном регионе не наблюдается взрывного роста заболеваемости новой инфекцией.

Ситуация, безусловно, напряжённая. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что ухудшение ситуации и увеличение количества случаев инфицирования очевидно.

Ранее Анна Попова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. По данным чиновницы, особо напряженная эпидемиологическая обстановка складывается в Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также Крыму и Ставрополье. Степень распространения в данных субъектах РФ коронавируса Попова назвала "достаточной высокой".

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