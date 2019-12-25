Чиновница отметила пять субъектов России.

Анна Попова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Информацией глава Роспотребнадзора поделилась в рамках виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". По данным чиновницы, особо напряженная эпидемиологическая обстановка складывается в Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также Крыму и Ставрополье. Степень распространения в данных субъектах РФ коронавируса Попова назвала "достаточной высокой".

Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19.

Фото: Kremlin.ru