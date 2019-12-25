Анна Попова рассказала о тестировании препарата после регистрации.

В России начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" от COVID-19. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница выступила на симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Остановить распространение мы можем только с помощью вакцинации. В мире уже достаточно вакцин высокой степени готовности. В России продолжается разработка и выпуск вакцины Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила, что с 11 августа в стране зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V". По мнению Поповой данный препарат достаточно хорошо зарекомендовал себя в клинических испытаниях, а также первых пострегистрационных тестов. С 13 октября в РФ зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "Эпиваккорона". Этот препарат находится на третьей фазе проведения пострегистрационных испытаний.

Попова оценила эффективность ужесточения ограничений в России.

Фото: Kremlin.ru