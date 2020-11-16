Симптомы ОРВИ выявляются более чем у половины пациентов с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность ужесточения ограничений в России. По её словам, это контроль за соблюдением действующих мер.

При этом, подчеркнула Попова, следить за соблюдением требований должны как в том числе и федеральные органы исполнительной власти.

Реализуются эти поручения по линии Роспотребнадзора Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также поручения выполняются по распоряжениям МВД, региональных и муниципальных властей.

Попова рассказала, что симптомы ОРВИ выявляются более чем у половины пациентов с COVID-19, у четверти они отсутствуют. Внебольничная пневмония наблюдается у 17,7%.

Главный санитарный врач рассказала, что возрастная структура заболевших сейчас такая же, как в летние месяцы — по этому параметру наблюдается стабилизация ситуации. Доля лиц старше 65 лет — 18%, остальные взрослые — 74%, лица в возрасте до 18 лет — 8%.

Ранее Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах.

Видео: Правительство России