Ограничения в течение двух недель вводились достаточно интенсивно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах. По её словам, ограничения в течение двух недель предпринимались достаточно интенсивно — это помогло добиться стабилизации процесса.

Хотя ситуация остается крайне напряженной. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус. Также теперь из больниц людей без симптомов будут выписать после одного отрицательного теста, а не двух, как это было раньше. При положительном результате теста на COVID-19 повторный анализ возьмут через 3 дня.

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