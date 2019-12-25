Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

Выписывать из больниц будут после одного отрицательного теста.

Срок выполнения теста на коронавирус ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анну Попова.

Также теперь из больниц людей без симптомов будут выписать после одного отрицательного теста, а не двух, как это было раньше. При положительном результате теста на COVID-19 повторный анализ возьмут через 3 дня.

Также находившимся в контакте с коронавирусными пациентами больше не нужно сдавать тест при отсутствии симптомов. Но двухнедельная самоизоляция при этом остается.

В Петербурге для больных с коронавирусом остаются свободными менее 10% коек.

Фото: Piter.tv