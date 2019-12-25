В Петербурге для больных с коронавирусом остаются свободными менее 10% коек

В городе для COVID-19 и пневмоний развёрнуто 10 846 коек.

В Петербурге на данный момент для больных с коронавирусной инфекцией остаются свободными менее 10% коек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На прошедшей неделе в Петербурге было госпитализировано на 14,9% больше людей с коронавирусом, чем еще неделей ранее. За последние сутки коронавирус выявили более чем у 2000 человек.

В городе для COVID-19 и пневмоний развёрнуто 10 846 коек, свободными из которых остаются остаются 1076. В ближайшее время к работе с коронавирусными больными подключат ещё несколько федеральных учреждений.

Фото: Piter.tv