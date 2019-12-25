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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 2000 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 2000 человек

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В городе нет новых подтвержденных смертей от COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 22 778 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 640 (24,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2039 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 182. За последние сутки подтверждена смерть 303 пациентов. В Петербурге нет новых подтвержденных смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 13 864 человека, в том числе 1070 человек в Петербурге и 152 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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