В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 2000 человек

В городе нет новых подтвержденных смертей от COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 22 778 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 640 (24,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2039 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 182. За последние сутки подтверждена смерть 303 пациентов. В Петербурге нет новых подтвержденных смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 13 864 человека, в том числе 1070 человек в Петербурге и 152 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv