Попова: Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19

Россия в достаточном количестве обеспечена тестами на COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам о том, что РФ занимает сотую строчку в списке государств по уровню летальности случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. Чиновница выступила на симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е - по уровню летальности Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Уровень летальности коронавируса в России по данным профильного ведомства составляет около 1,7%. Среди стран "большой двадцатки" по охвату населения тест-системами, определяющими наличие или отсутствие COVID-19 в организме пациента, Россия расположилась на третьей позиции. Москва уступает в данном вопросе только Вашингтон и Лондону.

Напомним, что в России проведено более 69,5 млн тестов. Практически каждый пятый анализ проведен на базе лаборатории Роспотребнадзора. Охват местного населения тестированием на коронавирус составляет 473,5 тысяч исследований на каждый миллион граждан РФ.

В России начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора"

Фото: Kremlin.ru