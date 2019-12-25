Выделенные деньги помогут региональным властям выполнить все социальные обязательства перед жителями.

Правительство выделило 80 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов. Деньги получат 39 регионов, размеры бюджетных поступлений сократились из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе кабинета министров.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. цитата из сообщения пресс-службы правительства

Отмечается, что выделенные деньги помогут региональным властям выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах.

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