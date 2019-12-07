Умер основатель рок-группы Sweet Стив Прист

Стив Прист скончался в 72 года.

Умер основатель рок-группы Sweet. Об этом стало известно благодаря посту в Twitter. Авторы публикации написали о том, что создатель британской глэм-рок-группы Стив Прист скончался в возрасте 72 лет. В музыкальном коллективе не уточнили причину смерти артиста.

Прист выступал в качестве басиста и второго вокалиста с момента основания Sweet с 1968 года. В 208 году группа собралась в новом составе. Она выступала только по странам Северной и Южной Америки.

Напомним, что фронтмен оригинального состава Брайан Коннолли умер в 1997-ом году от цирроза печени. Ему был 51 год. Затем в феврале 2002 года скончался барабанщик Мик Такер. В возрасте 54 лет его погубила лейкемия.

В Петербурге от сердечного приступа умер художник-пушкинист Энгель Насибулин.

Видео: Youtube/ Micky Micky