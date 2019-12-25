Концерт The Beatles, ABBA пройдет 24 апреля в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В рамках концертной программы прозвучат аранжировки песен популярных "четверок" прошлого века – групп The Beatles и ABBA.

Британская группа из Ливерпуля, в составе которой были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, оказала важное влияние на рок-музыку в целом. The Beatles и по сей день привлекает внимание разной аудитории.

А шведский квартет ABBA получил свое название по первым буквам имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Альбомы "четверки" сегодня тоже остаются в плей-листах.

Исполнитель – Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Максим Алексеев.

Фото: pxhere