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Концерт The Beatles, ABBA
Сегодня, 19:00
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Концерт The Beatles, ABBA

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Концерт The Beatles, ABBA пройдет 24 апреля в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В рамках концертной программы прозвучат аранжировки песен популярных "четверок" прошлого века – групп The Beatles и ABBA.

Британская группа из Ливерпуля, в составе которой были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, оказала важное влияние на рок-музыку в целом. The Beatles и по сей день привлекает внимание разной аудитории. 

А шведский квартет ABBA получил свое название по первым буквам имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Альбомы "четверки" сегодня тоже остаются в плей-листах. 

Исполнитель – Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Максим Алексеев.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, рок
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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