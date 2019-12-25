Художника не стало на 87-году жизни.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что в Петербурге от сердечного приступа умер художник-пушкинист Энгель Насибулин. Об этом сообщает ТАСС.

Художника не стало на 87-году жизни.

Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Была констатировала смерть от сердечного приступа сказано в сообщении

Энгель Насибулин приобрел международную известность как иллюстратор Пушкина и его произведений. Его работы можно увидеть в таких книгах писателя, как "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Михайловская лирика", "Лицейская лирика", "Болдинская лирика", "Граф Нулин" и "История села Горюхина".

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Фото:vitanova.ru