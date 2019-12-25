  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в Петербурге от коронавируса умерли 17 человек
Сегодня, 11:47
61
IRINA_CHALKINA

За сутки в Петербурге от коронавируса умерли 17 человек

0 0

Число умерших от COVID-19, согласно последним данным, достигло 240.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что за сутки в Петербурге подтвердили 17 новых смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте "СтопКоронавирус.РФ".

Пока неизвестны подробности соответствующих смертей. Отметим, что с начала пандемии в Петербурге число умерших от COVID-19 достигло 240 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. 

Ранее мы сообщали о том, что пациент Боткинской больницы погиб после отравления угарным газом.

Фото:Piter.TV

Теги: здоровье, коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии