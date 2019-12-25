За сутки в Петербурге от коронавируса умерли 17 человек

Число умерших от COVID-19, согласно последним данным, достигло 240.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что за сутки в Петербурге подтвердили 17 новых смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте "СтопКоронавирус.РФ".

Пока неизвестны подробности соответствующих смертей. Отметим, что с начала пандемии в Петербурге число умерших от COVID-19 достигло 240 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что пациент Боткинской больницы погиб после отравления угарным газом.

Фото:Piter.TV