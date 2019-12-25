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Пациент Боткинской больницы погиб после отравления угарным газом
Сегодня, 10:20
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Пациент Боткинской больницы погиб после отравления угарным газом

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Персонал больницы самостоятельно ликвидировал огонь.

После пожара в Боткинской больнице погиб один человек. Инцидент произошел утром 3-го июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По информации городской больницы, в 05:50 в учреждении на Миргородской улице, 3 произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров. Бокс на втором этаже был предназначен для пациентов с инфекционным гепатитом. В результате гражданин 1981-го года рождения получил смертельное отравление угарным газом.

В 07:30 сотрудники МЧС выехали на вызов, однако горение ликвидировал персонал больницы. 

В начале мая пожар также произошел в больнице им. Святого Георгия. Там проходят лечение больные коронавирусом. В результате пожара погибло 6 человек. Причиной происшествия было признано короткое замыкание в аппарате ИВЛ. 

Фото: pixabay.com  

Теги: боткинская больница, отравление со, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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