В Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия погибли ее пациенты

На улицу были эвакуированы 150 человек.

Утром во вторник, 12 мая, на севере Петербурга произошел пожар в больнице Святого Георгия. В этом учреждении проходят лечение пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

По предварительной информации от МЧС Петербурга, о пожаре в доме №1 по Северному проспекту стало известно в 6:23 часов утра. Дым был заметен из окна больницы на уровне шестого этажа. Возгорание было локализовано спустя полчаса на площади в 10 квадратных метров, эвакуировано было 150 человек.

По данным РИА "Новости", в результате пожара погибло 5 человек из отделения реанимации, причиной возгорания называется неисправность в электрооборудовании.

Видео: Piter.tv