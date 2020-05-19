При пожаре в больнице Святого Георгия погибло на одного человека больше

Шестую жертву не сразу внесли в официальный список погибших.

Список погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге увеличился на одного человека: от отравления углекислым газом в сгоревшей палате скончались не пять, а шесть пациентов. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на родственницу шестого погибшего и комздрав.

Петербурженка рассказала изданию, что ее 61-летнего брата Андрея Подрядчикова доставили в реанимацию больницы накануне пожара, вечером. После пожара родственникам позвонили из учреждения и сообщили о смерти Подрядчикова, однако в официальном списке погибших мужчины не оказалось, хотя в его свидетельстве о смерти значится все то же отравление газом, как и у других жертв пожара. В комздраве заявили, что на момент смерти причина была неочевидна, и патологоанатомы установили ее позднее. Выплата родственникам погибшего мужчины держится на контроле у комитета по соцполитике.

Напомним, пожар охватил отделение реанимации больницы Святого Георгия ранним утром 12 мая. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание в аппарате ИВЛ, к которому был подключен один из пациентов.

Видео: Piter.TV