В МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия

Во время пожара погибли пять пациентов, которые находились в коронавирусном отделении и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако, точную причину еще предстоит установить. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Пожар начался утром 12 мая на шестом этаже в реанимации. Во время пожара погибли пять пациентов, которые находились в коронавирусном отделении и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Во время пожара спасатели эвакуировали из медучреждения 150 человек. Площадь пожара составила 10 кв. м, сейчас он потушен.

Возбуждено уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия.

Видео: МЧС