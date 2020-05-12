  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:08
221
nastya960
Код вставки плеера

В МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия

0 0

Во время пожара погибли пять пациентов, которые находились в коронавирусном отделении и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако, точную причину еще предстоит установить. Об этом сообщили на сайте администрации города. 

Пожар начался утром 12 мая на шестом этаже в реанимации. Во время пожара погибли пять пациентов, которые находились в коронавирусном отделении и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Во время пожара спасатели эвакуировали из медучреждения 150 человек. Площадь пожара составила 10 кв. м, сейчас он потушен.

Возбуждено уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия.

Видео: МЧС

Теги: больница святого георгия, ивл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:26

Ну вот гражданин  Главный врач,   пролопушили  пожарную безопасность,  люди погибли,   теперь будете на зоне срок тянуть на  зоновской больничке.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии