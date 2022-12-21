Стало известно, как непривитые петербуржцы переносят грипп

Валерий Стрижелецкий отметил, что за 2 года коронавирус вытеснил все остальные вирусы, поэтому специфический иммунитет к гриппу ослаб.

Главный врач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий рассказал "Петербургскому дневнику", что невакцинированные пациенты переносят грипп H1N1 c лихорадкой под 40 градусов и дыхательной недостаточностью.

Новый корпус-трансформер больницы, открывшийся год назад, снова стал "красной зоной". Сейчас там лечат пациентов с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Валерий Стрижелецкий отметил, что за 2 года коронавирус вытеснил все остальные вирусы, поэтому специфический иммунитет к гриппу ослаб.

Не вакцинированные болеют высокопатогенным гриппом тяжело, с лихорадкой под 40, с развитием пневмоний, дыхательной недостаточности. Валерий Стрижелецкий , главный врач больницы

Новый корпус больницы Святого Георгия рассчитан на 305 лечебных мест, но в случае необходимости он может быть развернут до 405 коек, все возможности, в том числе подводка кислорода, для этого предусмотрены.

Фото: Piter.tv