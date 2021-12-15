Новый корпус-трансформер построили за девять месяцев, здание оборудовано по последнему слову техники.

В Петербурге открылся новый корпус больницы Святого Георгия. Это уникальный проект не только для Петербурга, но и для всей страны. Шестиэтажный корпус-трансформер, способный во время пандемии из профильной больницы превращаться в инфекционное отделение, построили по примеру проекта Госпиталя для ветеранов воин в рекордные сроки – за девять месяцев, сообщает "Строительный Петербург".

Я хотел бы поздравить коллектив больницы, они очень трудились, помогали строителям, чтобы такой современный корпус был введен в строй именно сегодня. В феврале мы забили первые сваи, а сегодня уже новый корпус. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В больнице будет функционировать хирургическое и неврологическое отделения, отделение пульмонологии, реанимации и интенсивной терапии, а также клинико-диагностическая лаборатория. Корпус рассчитан на 305 пациентов, в реанимации разместят 19 коек. Палаты рассчитаны на 3-4 человека, в каждой из них есть шкафы для личных вещей пациентов, умывальники и кнопки вызова медицинской сестры. Корпус оснащен специализированным медицинским оборудованием нового поколения.

Уникально то, что это действительно последнее поколение наркозно-дыхательных аппаратов, операционных, IT-технологий. Безопасность сегодня является приоритетной. Это вентиляция воздуха, температурный режим, неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима. Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

В связи с обостренной ситуацией больница открылась как инфекционное отделение для больных коронавирусом. Финальным этапом стало строительство перехода из нового корпуса в основной – прежде, чем сломать стену, строители изучали переход в красную зону в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, новый корпус подключали к системе обеспечения кислородом крайне осторожно, не нарушая подачу кислорода пациентам.

По большому счету, трудности все были пройдены на этапе строительства Госпиталя для ветеранов воин, поэтому все было в штатном режиме. Конечно, сроки сжатые, но за счет новых технологий и грамотного подбора количества людей, все было сделано в срок. Александр Названов, начальник участка компании "Лентехстрой"

Новый корпус сможет принять 405 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это поможет разгрузить медицинские учреждения города. Корпус направлен на комплексное лечение пациентов с сердечными заболеваниями, с острыми нарушениями мозгового кровообращения и заболеваниями эндокринной системы.

Новый корпус подразумевает работу специалистов самых различных специальностей, такой мультидисциплинарный подход, когда пациент не будет нуждаться в консультациях дополнительных специалистов, они все будут находиться в этом здании. Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

За последние полтора года в Петербурге в рекордные сроки были построены четыре современных стационара-трансформера вместимостью более 1400 коек: новые корпуса Госпиталя для ветеранов воин, больницы Святителя Луки и 33-й больницы в Колпино. В следующем году начнётся строительство нового корпуса 15-й больницы. Она будет рассчитана на 600 койкомест и при необходимости может трансформироваться в стационар для лечения моноинфекций мощностью 700 мест.

Фото и видео: Piter.TV