В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом в Городской больнице Святого Георгия запретили посещение пациентов

Исключение сделали только для тех, кому нужно ухаживать за тяжелыми больными соматического профиля.

В связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом в Петербурге в медицинских учреждения вводят ограничения. Так, в Городской больнице Святого Георгия запретили посещение пациентов. Отметим, что тяжелых и лежачих пациентов соматического профиля все-таки разрешают навещать, ведь за ними необходим уход. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Однако чтобы получить необходимый пропуск, нужно написать заявление. Кроме того, за больным может ухаживать только один посетитель.

А вот общение с пациентами разрешили только в холле больницы. Чтобы встретиться с родственником, который сейчас получает лечение в стационаре, нужно прийти туда с 17:00 до 19:00. Прием возможен ежедневно. Добавим, что детей младше 14 лет пускать в стационар не будут вообще.

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Фото: Piter.tv