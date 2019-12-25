Отделение для реанимации сердечных больных открыли в больнице Святого Георгия

Также в учреждении завершился капитальный ремонт.

Городская больница Святого Великомученика Георгия обзавелась отделением реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

На площади в 638 кв метров дополнительно развернули 75 единиц медицинского оборудования. 17 реанимационных коек расположены в 2-3 местных палатах. "Чистые" помещения выполнили из нержавеющей стали, оснастили современными откатными дверями с автоматическим приводом и смотровыми окнами, инженерными системами. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По словам заместителя губернатора, главное отличие открывшегося отделения заключается в особенностях технического оснащения корпуса. В нем установлены системы видеонаблюдения и мониторинга, которые обеспечивают круглосуточный присмотр за пациентами. Проект "цифровой реанимации" разработан российскими специалистами.

Ранее мы сообщали, что на территории больницы №40 в Сестрорецке был открыт многопрофильный лечебно-диагностический корпус.

Фото: Telegram / Эргашев В Telegram