Больница №40 в Сестрорецке обзавелась новым корпусом

На территории медучреждения достроили лечебно-диагностическое отделение.

В Сестрорецке завершились строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса больницы №40. Работы выполнил ООО "Лентехстрой", – рассказали в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Новое здание расположилось на территории больницы. Это шестиэтажный объект площадью более 36 тыс кв м, который был построен в рамках городской Адресной программы по заказу Фонда капитального строительства. Корпус рассчитан на 308 коек.

В здании предусмотрены отделения: травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, офтальмологии, колопроктологии, урологии, противоопухолевого лекарственного лечения, пластической хирургии, онкомаммологии, реанимации и интенсивной терапии. В нем будут операционный и рентгенологический блоки. Администрация Санкт-Петербурга

Как отмечают в Смольном, новое здание приспособлено для пользования маломобильными группами граждан. Палаты оснащены совмещенными кабинами санузла и душевой для удобства инвалидов и кнопками для вызова помощи.

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Фото: ПроДокторов