Возбуждено уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия

В результате происшествия погибли пять пациентов.

Ранним утром 12 мая в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, 1, произошел крупный пожар, в результате которого погибли пять пациентов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте ЧП работает руководство ГСУ СК России по городу, а также следователи созданной следственной группы.

Пожар начался в отделении реанимации, в котором лежали пациенты с коронавирусом. До приезда пожарных врачи начали эвакуации больных. В отделении их было 16, пятеро из них погибли. По предварительной информации, четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ. Остальных медики успели перевезти в другое крыло.

О возгорании на Северном проспекте, 1, стало известно спасателям в 6:23 утра. На место происшествия приехали 60 пожарных, все они прошли дезинфекцию. Всего из здания больницы эвакуировали около 150 человек. Дым был заметен из окна медучреждения на уровне шестого этажа. Возгорание локализовали спустя полчаса на площади в 10 квадратных метров.

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Видео: Piter.TV