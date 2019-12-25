Жилой дом загорелся в Курортном районе

Людей в нём не было.

Как сообщает МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 мая в 14:06 в Курортном районе вспыхнул пожар. Загорелся двухэтажный жилой дом №13 по ул. Ленинградской. Он находится напротив Серафимовской церкви.

В этот момент люди в доме не находились. Известно, что площадь возгорания 20 м. кв. была на 1 этаже и существовала угроза распространения огня наверх.

Меньше чем через час, в 14:50, спасателям удалось потушить пламя.

Ранее мы сообщили, что ночью на Маршала Блюхера загорелась рекламная вывеска.

Фото: Pixabay

