Ночью на Маршала Блюхера загорелась рекламная вывеска

Для ликвидации горения потребовалось полчаса.

В ночь на понедельник, 11 мая, в Калининском районе Санкт-Петербурга начался пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спасателям сообщили о возгорании рекламной вывески на Маршала Блюхера около 01:37. Площадь пожара составила примерно 5 квадратных метров.

При тушении были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Для ликвидации огня потребовалось полчаса. Сообщений о пострадавших не поступало.

На данный момент все обстоятельства случившегося уточняются.

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Видео: vk.com/spb_today