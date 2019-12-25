На улице Потапова горела столовая

Обошлось без пострадавших.

Вечером в воскресенье, на улице Потапова, 2А, на территории ООО "Неохим" произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелась пристройка к столовой 1 на 5 квадратных метров. Сообщают, что пожар ликвидирован. В соцсетях очевидцы поделились фото и видео с места происшествия. К столовой подъехали много пожарных машин и карет скорой помощи. Причина возгорания неизвестна.

Ранее мы писали, что из горящего цеха на Новгородской эвакуировали семь человек.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте