Из горящего цеха на Новгородской эвакуировали семь человек

Пламя удалось потушить спустя полчаса.

В воскресенье, 10 мая, петербуржцы заметили, что в центре города на Новгородской улице загорелось производственное здание. Видео пожара очевидцы выложили в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". Также случившееся прокомментировали сотрудники ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре стала известна спасателям в 14:42. Оказалось, что в постройке загорелись легковоспламеняющиеся жидкости. Во время ликвидации огня из здания эвакуировали 7 человек. В 15:07 пламя удалось потушить.

Инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

Ранее мы писали, что на Гранитной улице заметили пожар.

Видео: vk.com/spb_today