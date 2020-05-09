На Гранитной улице заметили пожар

Пострадавших нет.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на Гранитной улице в доме №16 загорелась квартира на 9 этаже.

Уточняется, что огонь из квартиры вырвался на балкон. Затем перекинулся на балкон ниже и перешёл в квартиру. Горящий кусок балкона попал на 3 этаж, там начала гореть лоджия, но её быстро потушили.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Никто не пострадал. Отмечают, что выгорело две 3-х комнатные квартиры на 8 и 9 этаже.

Ранее мы писали, что в Леонбласти мужчину избили саперной лопаткой.

Видео: Piter.TV