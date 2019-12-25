В Леонбласти мужчину избили саперной лопаткой

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в полицию Всеволожского района поступил звонок. Мужчина заявил, что у д. №115 в дер. Ненимяки четверо неизвестных ударили ножом его друга.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но никого не обнаружили. Спустя несколько часов из больницы г. Шлиссельбург поступил звонок с информацией о том, что из указанной ранее деревни был госпитализирован мужчина с ранениями брюшной полости.

По словам знакомой пострадавшего, они жгли костер в лесу, когда внезапно подошли трое незнакомых мужчин. Один из них достал саперную лопатку и начал размахивать, после чего ударил 2 раза в живот ее друга.

Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина пробил знакомому череп и сбросил его труп в канаву.

Фото: Pixabay