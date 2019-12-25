В Ленобласти мужчина пробил знакомому череп и сбросил его труп в канаву

По предварительным данным, конфликт произошел из-за долговых обязательств.

Во вторник, 5 мая, во Всеволожском районе Ленобласти задержали 50-летнего мужчину и его сына по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

26 апреля этого года в массиве "Грибное" в Кировском районе в канаве нашли труп мужчины со множественными травмами. У него были рубленые раны головы, перелом основания черепа, резаные ранения шеи и фаланги пальца.

Подозреваемым в убийстве оказался знакомый потерпевшего. По версии следствия, конфликт произошел 25 апреля в одном из гаражей во Всеволожском районе. Драка между мужчинами возникла на фоне долговых обязательств. Подозреваемый нанес своему оппоненту множественные удары ножом и несколько раз ударил его металлическим паяльником по голове.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, мужчина выкинул его вещи и, завернув труп в мешок, вместе со своим сыном вывез его в Кировский район, где выбросил в канаву.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: pixabay.com