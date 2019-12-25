В Шушарах мужчина едва не прирезал своих друзей из-за ревности к спутнице

Потерпевших увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 5 мая, в полицию Петербурга обратилась 34-летняя женщина и заявила о поножовщине в квартире на Вилеровском переулке в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили двух мужчин 36 и 37 лет с ножевыми ранениями на теле. Травмы нанес друг потерпевших. Он приревновал их к своей спутнице и устроил драку.

Зачинщик конфликта также был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV