В Приморском районе задержали грабителя, всадившего нож в ногу петербуржца

Молодой человек действовал в компании еще трех неизвестных.

Вечером 4 мая полиция Приморского района задержала молодого человека 1999 года рождения по подозрению в ограблении петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 мая возле дома №137 по Приморскому проспекту. Задержанный действовал в компании еще трех неизвестных. Они напали на мужчину 1991 года рождения, нанесли ему ножевое ранение в ногу, а затем похитили 95 тысяч рублей и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 115 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Потерпевшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Одного из подозреваемых задержали возле дома №117 на улице Савушкина. Полицейские частично изъяли похищенное. Продолжается розыск еще трех фигурантов дела.

Ранее мы писали, что полиция задержала преступников, которые ограбили женщин в Буферном парке.

Фото: Piter.TV