Полиция задержала преступников, которые ограбили женщин в Буферном парке

Инцидент произошел еще 30 апреля.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая полиция задержала двух грабителей, напавших на женщин в Буферном парке. Ими оказались безработные мужчины 1970 года рождения. Известно, что ранее они были арестованы за совершение кражи.

Напомним, что ограбление произошло еще 30 апреля. По словам потерпевших, двое незнакомых мужчин подошли к ним в Буферном парке и, угрожая ножом, похитили ценные вещи. Преступники отобрали мобильные телефоны, деньги и ювелирные украшения. После чего они скрылись с места происшествия.

Девушки обратились за помощью к сотруднику полиции, которого встретили недалеко от парка.

Ранее мы сообщили, что две подруги стали жертвами грабителей в буферном парке.

Фото: Pixabay