Две подруги стали жертвами грабителей в Буферном парке

Преступники угрожали ножом.

30 апреля две женщины стали жертвами грабителей в городе Пушкин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевших, двое незнакомых мужчин подошли к ним в Буферном парке и, угрожая ножом, похитили ценные вещи. Преступники отобрали мобильные телефоны, деньги и ювелирные украшения. После чего они скрылись с места происшествия.

Девушки обратились за помощью к сотруднику полиции, которого встретили недалеко от парка.

Общая сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что четверо азиатов избили и обстреляли петербуржца на выходе из аптеки.

Фото: Pixabay