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Две подруги стали жертвами грабителей в Буферном парке
Сегодня, 12:14
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ruzannar

Две подруги стали жертвами грабителей в Буферном парке

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Преступники угрожали ножом.

30 апреля две женщины стали жертвами грабителей в городе Пушкин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевших, двое незнакомых мужчин подошли к ним в Буферном парке и, угрожая ножом, похитили ценные вещи. Преступники отобрали мобильные телефоны, деньги и ювелирные украшения. После чего они скрылись с места происшествия.

Девушки обратились за помощью к сотруднику полиции, которого встретили недалеко от парка.

Общая сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что четверо азиатов избили и обстреляли петербуржца на выходе из аптеки.

Фото: Pixabay

Теги: буферный парк, ограбление спб, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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