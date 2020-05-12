Погибшими при пожаре в больнице Петербурга оказались четверо мужчин и пожилая женщина

Комздрав опубликовал список жертв поименно.

В пожаре, охватившем 12 мая больницу святого великомученика Георгия в Петербурге, погибло пять человек. Городской комздрав опубликовал поименный список жертв, ими оказались пенсионерка, пенсионер и трое мужчин предпенсионного возраста.

Погибшими оказались Юрий Николаевич Борисов (30.05.1952), Андрей Анатольевич Рубанов (29.06.1960), Анатолий Владимирович Женихов (21.10.1958), Василий Васильевич Баличев (17.08.1959) и Зинаида Николаевна Гвадзабия (27.12.1960).

Несчастье произошло ранним утром во вторник в реанимации. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких, к которому был подключен один из пациентов.

Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия окажут материальную помощь.

Видео: Piter.TV